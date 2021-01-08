民進黨台北市黨部主委選舉4日開跑，前北市議員顏聖冠在登記首日就現身領表登記，民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農則於昨(7日)領表登記參選。不過，顏聖冠今(8日)突在臉書宣布，「經過了一整夜的思考，為了黨的團結與和諧，顧全大局，避免日後的紛爭，我決定撤回本次民進黨台北市黨部主委選舉登記。」此外，北市議員阮昭雄也表態「成功不必在我」，未前往登記參選。

民進黨北市黨部主委登記今天截止，到昨天為止有顏聖冠、新境界智庫副執行長吳怡農登記參選，不過，顏聖冠在登記最後一天拋出震撼彈，宣布退出選舉。

顏聖冠指出，經過一整夜的思考，為了黨的團結與和諧，顧全大局，避免日後紛爭，她決定撤回主委選舉登記。一開始決定登記參選主委，純粹是因為遲遲無人表態參選，目的也是為了解決主委懸缺僵局，希望利用自己充分的資歷和經驗，為黨部找出新方向。

她表示，我們都曾經是熱血年輕人，接下前輩棒子承先啟後，傳承民主香火。但在目前，已經有優秀的年輕人願承擔主委，願意讓有心的年輕人擔起重擔，將機會讓給有心的年輕人來承擔。

顏聖冠說，為讓黨部主委懸缺紛擾早日結束，並讓選舉機器能夠早點就定位，決定撤回主委登記，在這段走訪基層黨員期間，許多黨員先進給她的鼓勵及提點，點點滴滴銘記在心。

顏強調，鑑於去年前車之鑑，誠摯希望各位支持者不要因為她撤回登記，對此產生各種負面揣測與相互攻擊，造成更大撕裂，這也是我所不希望看到的。

此外，傳出有意參選主委的阮昭雄也說，這場主委選舉備受矚目，他最在乎的是民進黨的團結，只要有利於黨的團結，成功不必在我，樂見多元背景的人投入黨務，今日優秀的年輕人願意承擔，相信能為民進黨注入活水。

(中時新聞網)