【政新鮮】民進黨大軍壓境護萊豬 鄭麗文轟智商剩三歲

自去年8月蔡政府宣布開放萊豬進口後，民進黨傾全黨之力動員護航政策，只要有人表達反對的聲音就淪為網軍攻擊的箭靶，甚至被洗成「中共同路人」、「反對台灣」，對此國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問表示，萊劑有沒有毒跟藍綠、親中、親美無關，大家應該就事論事討論，食用有礙健康本就不該進口，呼籲民進黨支持者不要只有立場沒有是非，如果不知其害繼續盲目附和，智商只剩下三歲，那也沒有辦法。

「過去堅持零檢出、絕不讓任何萊豬進來的一個政黨跟政治人物，你是怎麼跟你的支持者教育的？」，鄭麗文說道，民進黨執政前堅持萊劑零檢出，現在執政後卻把過去所有的堅持都拋棄，並舉例農委會主委陳吉仲，本是反萊豬的理論大將，當年反對進口的理由也是洋洋灑灑講不完，但為官後竟然可以睜眼說瞎話，一再為開放萊豬的政策背書，難道不覺得自相矛盾。

農委會主委陳吉仲 (圖／本報資料照)

近來台灣豬價格是否因為萊豬進口而上揚也引發討論，鄭麗文研判，因為台灣豬的成本比較高，本有一定比例的攤商業者是使用進口豬，不管是美國、加拿大還是西班牙都有，但由於現在台灣開放萊豬的進口，民眾對於業者使用進口豬會有疑慮，導致現在大家都不敢用，只好改用台灣豬，台灣豬國內產銷的需求也因此變大，所以可能衝擊市場影響到豬價。

(中時新聞網)