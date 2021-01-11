【政新鮮】美豬來台羅生門 侯漢廷撂2字痛罵民進黨

元旦起政府開放萊豬進口，今（11日）有民眾向媒體爆料，查詢政府公佈的「豬肉儀表板」肉品進口資訊與「邊境查驗自動化管理系統」食品輸入數據不同遭質疑資訊不透明，並發現已有逾96噸美國豬肉進入市面，引發軒然大波，對此台北市議員侯漢廷接受《中時新聞網》訪談痛批政府為一件事設計兩個系統很荒謬，並表示民進黨副秘書長林飛帆9日受訪都搞不清楚，稱當時沒有任何一塊豬肉進口，但其實不然，質疑他們自己人都會被誤導了，更何況是一般的民眾。

「民進黨在進口萊豬這件事情上，最關鍵就是源頭管理的標示沒有做到，所以政府無法給出任何的保證，讓台灣人民能有真正選擇的權利」，侯漢廷強調，含有萊克多巴胺的豬肉現在根本都還不會進來，因為這些豬肉都是業者去年9、10、11月訂的，所以民進黨現階段對於進口肉品的管理只是在作秀，而且未來若有100噸的萊豬進來，就算大家能在政府的公告網站上看到，流入市面一般民眾還是無法辨別，此外，雖然目前有部分超市和大賣場表示會設不含萊克多巴胺的肉品專區，但如果萊豬進口到台灣後被製成肉鬆、貢丸、香腸等加工食品，人民仍然無法放心採買。

民進黨副秘書長 林飛帆(姚志平攝)

不僅如此，侯漢廷也點出現在台灣豬標章的亂象，狠酸「中央畜產會是在設局『仙人跳』」，原本大型通路家樂福以及連鎖餐飲業者鬍鬚張都有明確告知非全店都賣台灣豬肉的商品，但中央畜產會仍是核發豬標章給他們，等到店家貼了之後再去稽查，點名他們不符合規定要撤照，導致店家的聲譽因此受損，侯研判，民進黨此舉只是為了向人民展現政府有在把關食安，但實際上全都是一場大秀、一場大戲，就和先前行政院做圖去攻擊無辜的牛肉麵店家一樣，更忍不住直言，「難道民進黨是要報復先前家樂福打臉王浩宇一事，所以這一次才刻意惡整家樂福嗎？」

(中時新聞網)