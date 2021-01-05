【政新鮮】蘇視察萊豬被嗆作秀 侯漢廷狠酸他「帶人馬去驗屍」

行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中4日前往海關視察進口豬肉通關作業，遭長期關注萊劑肉品問題的精神科醫師蘇偉碩嗆「純粹是一場作秀」，台北市議員侯漢廷接受《中時新聞網》訪問狠酸，「蘇貞昌就只是帶了大隊人馬去驗豬肉的屍體而已」，因為台灣根本就沒有要求含萊克多巴胺豬肉的進口要清楚標示，而且萊豬現在也還沒進來，去視察的肉品和之前是完全一樣的，認同蘇揆此舉就是作秀的展現。

侯漢廷痛批，蘇貞昌去視察海港豬肉的進口，也無法改變民進黨開放的事實，並質疑「他是不是要去看萊豬真的有來，然後要去跟美國人報告，我們真的有餵人民萊克多巴胺，給人民餵萊」，侯也指出，蔡政府早在8月底就宣布要開放萊豬進口，但蘇貞昌直至今日才去看檢驗的作業程序，也顯現了他的怠惰無能。

萊豬開放進口，行政院長蘇貞昌4日到海關視察美豬進口的查驗作業。（圖／本報資料照）

侯漢廷更指出，在沒有新增貨號的狀態之下，很難去分辨肉品是否含有萊克多巴胺，肉品的抽檢也要經過兩天的化驗才會有結果，直批「蘇貞昌只去一天是能夠知道什麼事情？真的擺明了就是在作秀」，不僅如此，居然還現場討拍，大言不慚地說要老百姓放心，讓人愈聽愈火大。

(中時新聞網)