【政新鮮】「英皇龍袍」民主倒退嚕？ 鄭麗文怒譙蔡：非常糟糕

最新一期《亞洲週刊》封面將總統蔡英文「龍袍加身」，並報導「台灣民選獨裁幕後：綠營新威權主義現象」專題，引發各界議論。對此，國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問，怒罵蔡英文的民主素養非常糟糕，在完全執政後就完全腐敗，把國會變成黨意的橡皮圖章、關掉中天箝制新聞言論自由、豢養網軍掃除政治異己，種種倒行逆施的作為，都讓一個民主國家該有的監督制衡機制逐漸衰微，已與台灣引以為傲的民主精神背道而馳。

鄭麗文也指出，民進黨立委已經淪為蔡英文的表決部隊，用多數暴力輾壓民意強硬通過萊豬進口，再次凸顯了國會代議制度的失能，而且像王世堅、高嘉瑜、林淑芬等綠營民代只是反映民意、不願「同流合汙」，就被批判是破壞團結、中共同路人，鄭也痛批，「難道民進黨裡頭不能夠容許有任何防腐劑的存在嗎，要用這麼惡毒的方式去攻擊自己黨內的同志」。

總統蔡英文（圖／本報系資料照片）

「為什麼有這麼多的年輕人甘願淪為網軍1450？」，鄭麗文說，民進黨政府近幾年各種網軍出征打壓異己，這樣的情況也就如同當年毛澤東養紅衛兵一般，就連賴清德在初選時都曾喊話要蔡英文停止網軍攻擊，鄭不禁由衷地感嘆，「在21世紀的今天，台灣這麼富庶開放的社會，居然暗藏了這一種沙文、獨裁、法西斯的種子，實在是非常非常的悲哀」。

(中時新聞網)