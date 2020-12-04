國民黨團27日不滿綠營厚臉皮護航，不料，行政院院長蘇貞昌遭痛罵，藍營新一代女戰神以「機關槍」式整整炮轟30分鐘，讓國外媒體驚呼罵功非凡。國民黨立委鄭麗文在中時新聞網節目《政新鮮》提到，那天要細數蘇揆罪狀，反正他罄竹難書，就算要我講三小時都可以。

議場女戰神！轟蘇who怕who

鄭麗文透露，自己私下個性是溫柔內向又害羞，她又說：「議場上的樣子，不是我本來的樣子，我待人很好，也不太會生氣，你們都誤會了」。談到蘇貞昌那天在議會被圍剿，老神在在的他還抿嘴偷笑，鄭麗文還原當時狀況，透露「蘇離開議場時，臉部表情瞬間垮下來，私底下的他是會暴怒、發飆，甚至會臭罵對部下及亂丟公文」。

前行政院發言人丁怡銘（左）、前總統府發言人丁允恭。（右）（左圖/政院提供、右圖/本報資料照）

提到蘇揆私下很挺兩個「丁丁」愛將？鄭麗文表示「他就是護短沒原則，蘇內閣貴為國家行政首長，講話就應小心，現在的政府根本就是喪心病狂」。指出蘇貞昌為保護萊豬拉萊牛，更痛批他「你是吃錯藥了嗎？硬講無辜牛肉麵店是萊牛，你是神經病啊！」

民進黨立委周春米。(擷取周春米臉書)

接著鄭提到，30日做質詢時，痛罵民進黨「你們比那些內臟還要臭」，此番言論，更是引起民進黨立委周春米不滿，兩人當場拍桌叫罵，氣氛火爆。周春米對鄭說：「要打架可以，為什麼要丟豬腸？」面對藍營陸續佔領12次立院，鄭坦言：「民進黨立委都躲到哪去了，他們就是憑多數暴力，難道綠營現在做任何事都變小孬孬？」

對此，鄭麗文指出，那些豬內臟都是助理一早跑去市場買的，她認為「乾淨、新鮮的台灣豬內臟你們民進黨都怕了，還硬要我們吞美國內臟，你們的良心何在？」，鄭接著說：「民進黨無所不用其極時，就應不惜一切制止，不是夠壞就能掌權，我們要勇敢出來抵制，讓老百姓看到執政黨的真面目」。

（攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁）

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