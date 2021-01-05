民進黨立委蘇震清遭涉賄遭裁定延押，卻傳出民進黨中執委廖本煙日前在召開的中執會對此案提出質疑、認為要維護蘇震清權益，引發總統蔡英文不悅，怒斥不談個案。對此，廖本煙還原當天過程時則說，「蔡總統沒有什麼生氣不生氣的問題」。有網友酸爆，要在檯面下講？

據《鏡週刊》日昨報導，廖本煙當天突然提出，檢察官起訴蘇震清的錄音有瑕疵，應該要維護蘇的權益，甚至還質疑蔡英文上任後積極推動的司法改革改了什麼？蔡英文則面色嚴肅，回應「個案不能在這裡討論！」

對此，中時記者詢問民進黨立院黨團書記長莊瑞雄，他回應當日會中，立院黨團三長都先離開，所以廖本煙發言時，黨團幹部都不在場，現場到底是什麼狀況，其實並不了解。莊瑞雄表示，司法院為延押蘇震清、廖國棟，因此函轉立院請求許可，立院也在去年12月18日朝野協商後，同意許可延押，但其實各黨立委對於司法院只發函要求許可，卻不說明理由的做法都不滿意。

另據《台視》報導，廖本煙還原當天過程時提到，當時蔡總統第一反應是承認司法改革失敗，第二就是中執會不宜談到個案，「我覺得她的反應是錯愕，因為沒人會提出這樣令人震驚的問題，她沒有什麼生氣不生氣」；他也強調，自己只是提蘇震清的例子，而不是替對方翻案。

不少網友則酸，「個案不能在這裡討論，因為提前預約、私下討論」、「搞不好出現阿扁翻版」、「演戲看風向」、「個案不能在這裡討論，那就討論牛豬不如的問題吧」、「已經變女皇了吧？都一個樣，不想處理的，就說是個案，蔡英文這樣，蘇貞昌在立法院備詢，也是這樣」。

(中時新聞網)