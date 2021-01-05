台灣制憲基金會執行長林宜正今接受主持人鄭弘儀於廣播節目《寶島全世界》訪問，林宜正表示，基金會有當面問蔡總統，蔡總統表示，是看報紙才得知「制憲意向公投」被中選會駁回。他還說，蔡總統不反對他們推動制憲運動。

台灣制憲基金會將於今年１月23日匯集超過全台各地超過一百個團體，共同發起成立「台灣新憲聯合陣線」，向社會宣告台灣需要一部符合台灣現狀、容納進步價值、擁抱夢想與理想的新憲法。

台灣制憲基金會表示，主持人鄭弘儀提到制憲基金會於去年推動的「制憲意向公投」被中選會駁回，並問林宜正是否認為是蔡英文總統不同意？

林宜正表示，就此事基金會已有當面問蔡總統，蔡總統表示她不知情，是看報紙才得知公投被中選會駁回。

鄭弘儀追問林宜正是否相信此種說法？林宜正表示：「某種程度相信」，並表示蔡總統「不反對」基金會推動制憲運動。

鄭弘儀持續追問蔡總統是否贊成制憲運動？林宜正表示蔡總統「鼓勵」制憲運動，但並沒有進一步表示。

林宜正認為，雖然「台灣人認同」從三十年前的13％至去年大幅成長為83％，又根據基金會歷次民調顯示，七、八成民眾贊成台灣要有一部新憲法，但目前民進黨政府不想多一項「政治變數」。而對蔡總統來說，她目前的思考是要維持台灣現狀，並在這個基礎上發展經濟。

林宜正說，總統若能倡議一個新的價值，並帶領社會完成這個價值，在這過程當中會產生很多加分效果，包含國家意識、國民意識的強化，這才是確保台灣安全的最大武器。

(中時 )