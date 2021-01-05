行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中昨日（4）前往台北港視察「進口豬肉逐批查驗作業」，國民黨籍立委鄭麗文則表示，蘇明明知道萊豬叩關的高峰期是三、四月，卻帶著大批人馬跑去視察，可見根本就是在「打假球」；4個多月以來，執政黨忙著攻擊在野黨、清算不同的聲音、告發說出事實的民眾，直到昨日才視察，作秀成分已經高於實際執行。

鄭麗文昨日在臉書發表《打假球、重現威權的蔡政府》一文，痛批蘇貞昌明明知道萊豬叩關的高峰期是三、四月，當日卻帶著大批人馬到台北港視察豬肉進口查驗作業，並且大玩文字遊戲說「我們可能都看不到萊豬」。鄭質疑，從去年8月28日到12月31日，錯過早該視察的整整4個多月時間，因為都忙著攻擊在野黨、清算不同的聲音、告發說出事實的民眾；直到1月4日才視察，作秀成分已經高於實際執行，更不用說還有改善的時間和空間。

鄭麗文抨擊，蔡政府從不重視憲法，如今卻利用憲法告訴全國百姓，不准地方縣市零檢出，否則縣市公務人員可能被懲戒、地方首長可能被監察院彈劾、嚴重恐遭撤職。此外，鄭再批蘇貞昌，認為他沒有顏面談台灣的自由、法治、民主，因為如果有民主，民進黨上下就不會全面輾壓民意、逼迫全民吃萊豬；如果有自由，就不會讓全民連選擇不吃萊豬的自由都沒有，甚至不知道店家自己寫、沒經過官方查驗的台灣豬貼紙是否可信任；如果有法治，民進黨政府就不會沒收全民抵抗萊豬的武器、恐嚇基層公務員，也不會橫奪地方自治。

針對蔡英文在元旦文告中表示：「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒。」鄭麗文直言，開放當天才希望人民諒解已經是「狗吠火車」，根本毫無誠意；既然前兩朝擋得下萊豬，豈不更顯蔡政府的無能？一邊說要謙卑，又一邊拿前朝出來墊背，即使有查驗和豬肉儀表板，資訊夠公開透明、誠實嗎？萬一真的有萊豬，民眾知道萊豬的去向嗎？鄭也質疑：「還是蔡政府想抓萊豬就會抓出來，不想抓就繼續粉飾太平、騙民眾吃不到萊豬？」

(中時新聞網)