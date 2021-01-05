【政新鮮】蘇偉碩反萊豬遭查水表 潘懷宗怒譙蔡政府「本末倒置」

因萊豬議題遭政府查水表的精神科蘇偉碩醫師，近期再度說明萊克多巴胺其實對身體有危害，現任國立陽明大學醫學院藥理學研究所兼任教授、台北市議員潘懷宗接受《中時新聞網》專訪表示，一個負責任的政府，應提出沒有危害的報告讓民眾安心，政府不該本末倒置。

潘懷宗5日接受《中時新聞網》專訪表示，現在爭論的點已非有毒沒毒，重點應是政府能否提出讓人民安心的實驗數據，潘懷宗指出，萊克多巴胺目前並非人類使用藥物、也非動物使用藥物，因此在研究上相當缺乏，藥物要通過相關法規規定，一定要經過一系列研究，動物藥物亦然，但現況是萊劑既非人類也非動物用藥，他認為，意圖營利賺錢的商人，有必要也有責任提出讓普羅大眾安心的報告。

潘懷宗指出，正因為當年國際法典委員會在CODEX所提出的臨床數據太過粗糙和簡略，因此當蘇偉碩醫師提出研究論文點出萊豬問題，政府有責任也有義務要回答，而非有人質疑就查水表、罵人，甚至動用龐大的國家機器來調查小老百姓，這是完全錯誤的做法。(攝影剪輯 邱子軒、李宗澤)

(中時新聞網)