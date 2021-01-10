美國國務卿蓬佩奧宣布解除台美交往限制，遭藍委質疑未來能否延續。對此，民進黨發言人謝佩芬今（10）日表示，值此台美關係史上最佳之際，民進黨期待朝野能以國家利益為重，共同促使台美夥伴關係在此基礎上，持續強化與成長。

美國國務院於美東時間9日以國務卿蓬佩奧的名義發表新聞聲明，宣布取消美國行政部門與我國官員之間的所有交往限制，行政機關過往所有限制美台關係的準則即起失效。

不過藍委質疑美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑。國民黨以呼籲，除了象徵性的動作，希望能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升。

對於蓬佩奧卸任前給台灣的這份大禮，謝佩芬表示，民進黨樂見台美關係再度突破，我們感謝美國國務院做出此一重要決定，也感謝一直以來支持放寬對台交往限制的美國跨黨派國會議員和各界友人。

她說，民進黨樂見台美關係再度突破，值此台美關係史上最佳之際，民進黨期待朝野能以國家利益為重，共同促使台美夥伴關係在此基礎上，持續強化與成長。

(中時 )