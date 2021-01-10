《亞洲週刊》日前以總統蔡英文身穿清朝龍袍的合成照片製成封面，專題報導民進黨「民選獨裁」的現象，此舉惹民進黨大怒，網軍更出動癱瘓《亞洲週刊》網頁。對此，該周刊日前又在社群媒體發文，對民進黨的網軍攻擊進行探討，感嘆網路應是良性溝通的媒介，而非傷人兵器。

台灣網軍征南伐北鬧出種種事端，外交官蘇啟誠甚至因此喪生，其他受害人包括台北市長柯文哲、前高雄市長韓國瑜、世衛秘書長譚德塞、新加坡總理李顯龍的夫人何晶，以及現任副總統賴清德等等。《亞洲週刊》自嘲自己也是受害者，因2021年01期刊登「英皇」封面，以及刊載蔡英文政府「民選獨裁」的採訪報導，也懷疑被台灣網軍盯上。

2020年12月28日，《亞洲週刊》和總編邱立本的維基專頁內容，先後被匿名人士惡意竄改。隔日，官網遭受大量網絡IP的DDoS攻擊，瀏覽量飆升至平日20倍，導致網站癱瘓，直到今日官網仍然不穩；翻查瀏覽記錄，發現攻擊IP來自塞爾維亞、印尼和印度等國，繼而猜疑三地為網軍—駭客縱隊的駐守基地。

《亞洲週刊》指出，網軍現象並非台灣獨有，世界各地皆然，上至國家機關，下至民間都有，網軍不一定由政治組織動員，但當理念者沆瀣一氣，輿論攻勢真的像十字軍東征。隨著網路成為人類的主要社交工具，人們比過去輕便地散播言論，但謠言和不實資訊也更容易流通，導致網絡科技變得負面起來，網上霸凌和民粹現象瀕生。因此，現在社會更應反思「言論自由」為何物，重新學會尊重他人，重拾辨明是非之心，把網絡變回彼此溝通之用的良性工具，而非傷人兵器。

網軍即是「網絡打手」，泛指進行網上言論欺凌、散播謠言，甚或初階駭客攻擊的網上用户，台灣網軍又稱「1450」，因在2016年，行政院農業委員會計劃撥款1450萬台幣，聘用專業人員糾正網上假資訊，遭質疑拿納稅人的錢津養網軍。雖農委會澄清，但「1450」一說流傳網絡，也和民進黨網軍劃上了等號。

(中時新聞網)