民進黨副秘書長林飛帆被黨內點名到新竹市參選市長，接棒現任市長林智堅，對此，民進黨新竹市議員劉康彥樂觀其成表示，新竹人的胸襟大開大闔，肯接受四面八方的人才，若外界用林飛帆不是新竹人的論述來質疑其參選性，是很可惜的想法，應尊重新竹人民的選擇。

劉康彥11日在臉書發文表示，1月11日，剛好是總統和立委投票一周年的日子，小英不但在新竹市拿下超過5成5的選票，得票率還比上次成長4個百分點；林智堅市長2018年連任那一役，也是拿下近過半選票，這些都是民進黨目前在新竹市的天花板，暫時沒人能突破。

「新竹市民透過這幾次選舉釋放出一個強烈的訊息」，劉康彥指出，就是市民期待國家或城市能夠交付給一位理性、具有進步價值，而且是非典型（傳統）的政治人物來治理。因此，如果還在用「林飛帆不是新竹人」或「難道新竹沒人才」這種論述討論下一次的市長選舉，質疑林飛帆的參選正當性，這是非常可惜的想法。

劉康彥強調，新竹人有這個胸襟，大開大闔，接受來自四面八方的人才，只有自信不足的人才會怯弱，也只有競爭才會帶來進步。「不能走回頭路」是台灣人習慣的政治語言，就從人選的產生開始吧，不要再用人情世故綁架新竹人了，拋棄陳舊的枷鎖和封閉的視野，尊重市民，集智慧找出一位願意為了 自由、正義、多元，而努力不懈的市長候選人吧。

(中時新聞網)