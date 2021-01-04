民進黨台北市黨部4日起至8日領表登記，目前呼聲最高的主委參選人為新境界智庫副執行長吳怡農，各派系都無其他人選浮上檯面，未料，登記首日，前台北市議員顏聖冠在支持者陪同下，前往黨部領表登記。顏聖冠表示，開創一個既復古又創新，既時尚又傳統的民進黨。

去年11月民進黨祕書長林錫耀提出修改《黨職人員選舉辦法》，為了就是讓吳怡農能符合參選主委條件，原本一意只想準備2024立委選舉的吳怡農，經過考慮，也決定拜會薛凌和王孝維2位主委參選人，有意投入參選黨部主委。出乎預料，在登記首日，顏聖冠則率先登記領表角逐主委選舉。

顏聖冠指出，曾任5屆的議員，並參與過近20年民進黨大小的選舉，對於選務、黨務和台北市的政治生態深入了解，2016年和2020年配合黨中央退出選戰，禮讓其他政黨候選人，這次的台北市黨部主委選舉，在此關鍵時刻，當仁不讓，願意為民進黨在台北市的發展勇敢承擔。

顏聖冠表示，民進黨在台北市面臨重大的挑戰，更要儘速的在台北市完成整合的工作，才得以讓後續的選務工作如期進行；畢竟，台北市長的選戰外溢效應，將會連帶牽動其他縣市的選舉結果，也讓黨部主委一職更顯得重要，盼能為民進黨奪下暌違超過20年的首都市長寶座，也將會致力讓黨提名的議員候選人能夠全壘打，讓民進黨在台北市議會過半。

顏聖冠信心喊話，「面對2022的選戰及市黨部改革的工作，我已做好準備，並提出了幾點想法及目標，以開創一個既復古又創新，既時尚又傳統的民進黨。」

(中時 )