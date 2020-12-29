新北市文化局與台北捷運公司合作打造的環狀線捷運十四站街舞空間今（29日）正式開幕。（新北市文化局提供）

新北市文化局與台北捷運公司合作打造的環狀線捷運十四站街舞空間今（29日）正式開幕。（新北市文化局提供）

新北市文化局與台北捷運公司合作打造的環狀線捷運十四站街舞空間今（29日）正式開幕。（新北市文化局提供）

新北市文化局與台北捷運公司合作打造的環狀線捷運十四站街舞空間今（29日）正式開幕，並聯合新北市私立莊敬高級工業家事職業學校熱舞社一起為開幕熱舞！開幕現場，學生們大秀自己苦練已久的舞步，文化局長龔雅雯也為年輕舞者們加油打氣。

龔雅雯說，為了讓年輕朋友有更舒適場地練舞，市府規劃了十四張站街舞空間，讓青少年可以好好練舞、展現自我，此次，也特別與莊敬高職師生共同設計空間視覺意象，希望讓青少年對於自己設計規劃的場地，有更多的歸屬感與認同，一起熱愛這個場地。

龔雅雯表示，環狀線全線公共藝術主題定為「流水行雲‧龍遊千里」，而十四張站未來將與新北捷運安坑輕軌交會，因此不管是在地學生練舞還是外來的夥伴來練舞，都有充分的便捷性與發展的潛力。

此外，市府更預計於2022年在新北市境內捷運場地內建構出9座便捷性高、舒適練舞場地，並結合現有94個校園練舞空間提供給本市147個熱舞社團使用，預計累積人數達上萬人，讓新北市政府成為大家實現夢想背後的支持力量。

文化局表示，環狀線十四張站體以大地綠衣為設計主題，車站外牆、屋頂呈現出綠色地衣包覆整體車站感。萬綠叢中一點紅，因此莊敬高職設計理念將站體的大地綠衣融合新店溪的捷運高架橋所彩繪的18種漸層色彩的「彩虹橋」，設計了舞彩繽紛的色彩，讓年輕人青春洋溢的熱情融入街舞空間中，讓街舞空間成為一處彩虹亮麗、舒適、交通便利域的空間。

文化局表示，新北市秉持舞蹈專業與推廣街舞的精神，希望打造全民皆宜的街舞活動。未來也將繼續致力於街舞與相關文化的推廣，相關活動訊息可持續關注新北市文化局官網，或於臉書粉絲專頁「新北市文化局」查詢。

(中時 )