花蓮縣警局得知中山路沿線店家反彈消息後，將邀集路權單位規劃卸貨區，而科技執法調整於4月1日正式取締。（羅亦晽攝）

花蓮縣警局選在花蓮市區「金三角」附近6熱點違停路口，建置7個24小時科技執法系統，原先預計10日正式取締，不過卻有縣議員接獲商家陳情指出，商品裝卸貨是日常，卻未規劃臨停卸貨區，取締將衝擊店家營業，要求配套措施須同步；縣警局對此回覆，將邀集路權單位規劃卸貨區，並調整於4月1日正式取締。

花蓮市區中山路、中正路、中華路區域被稱「金三角」，沿線都是店家門市，車流量大，許多駕駛常貪圖方便，任意違規停車，影響交通動線，也時常發生因閃避違規停車而造成事故。花蓮縣警察局統計，去年中山路就發生705件交通事故，405人受傷，更因違停事件層出不窮，接獲不少檢舉，去年民眾檢舉及警方主動開單違停罰單共約800件。

縣警局為防制交通事故、增進車流順暢，日前向中央爭取300萬元，選定中山路與中華路、中正路雙向、公正街、公園路、明智街及建中街等違停熱點路口，建置7個24小時科技執法設備，發現有違規樣態就錄影，再由員警判讀是否違規，開單逕行舉發，原先預計10日正式取締。

然而縣議員張美惠今卻在臉書上指出，日前接獲附近商家陳情，指出市區中山路沿線都是店家門市，商品裝卸貨是日常，特別是金三角地帶，卻沒有規劃臨停卸貨區，取締將對於店家營業產生衝擊，因此特別向相關單位反映，要求臨停卸貨區配套措施必須同步上路，避免執法美意遭商家反彈。

縣警局交通隊表示，未完成規畫臨停卸貨區前，暫不取締，連假結束後將邀集路權單位會勘研議規劃卸貨區，並加強宣導期程，而目前違規停車自動偵測科技執法設備正式執法時間預定於4月1日上路。

(中時 )