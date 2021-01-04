屏東縣政府在竹田國中設置全國第一間長照體驗空間教室，讓學生體驗各式長照設施，學生穿著「彭祖裝」體驗老年人行動不便、眼睛模糊。（潘建志攝）

台灣已步入老年化社會，長照需求日益增加，屏東縣政府繼6年前在竹田國中開設國中長照技藝教育課程後，4日全國第一間長照體驗空間教室也在竹田國中啟用，學生可穿著「彭祖裝」，體驗長者在行動困難、視力模糊下，使用各項長照設施。

屏東縣將「長期照顧服務」納入國中技藝教育課程已6年，迄今累計開設360班次，共6843名學生參與學習。目前竹田國中及佳冬國中設有獨立長照技藝教育課程，每周17次，每次3節課；其他國中則將長照融入技藝教育課程中。

為了讓學生有實際體驗，縣府在竹田國中打造第一間長照體驗空間教室，為全國首創。教室內有居家客廳、居家浴廁、階梯、寢室、廊道、戶外休息、多功能教學等7個體驗空間，均為無障礙空間，也有各式長者專用的工具。

除了一般常見的扶手、防滑墊外，還有專為長者設計的體貼用品，像有輔助固定帶的湯匙、不用仰頭就能喝的杯子、省力飲料握把、放大鏡指甲剪等，學生可穿著「彭祖裝」體驗長者的日常生活。

副縣長吳麗雪表示，長照產業是未來熱門產業，各行業都有需求，開設國中長照技藝教育課程不只培育更多人才，也希望藉此培養學生對於長者及行動不便者的同理心，對學生來說是很不一樣的生命課程。

屏東縣政府在竹田國中設置全國第一間長照體驗空間教室，讓學生體驗各式長照設施，學生穿著「彭祖裝」體驗老年人行動不便、眼睛模糊。（潘建志攝）

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