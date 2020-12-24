高雄長庚川崎症中心連續5年募集二手玩具送給病童，小朋友開心挑選喜歡的玩具。（林宏聰攝）

打造沒有哭聲的兒科診間！川崎症權威、高雄長庚醫師郭和昌結合民間資源，連續5年募集二手玩具，讓小病人破涕為笑，今年更擴大舉辦「川崎送愛，繪出關懷」，小朋友著色繪圖寫下金句，幫不認識的川崎症病童加油打氣。

台灣川崎症好發率高居全球第三，病童常伴隨心臟疾病後遺症，必須長期追蹤治療，郭和昌說，小病人常常針還沒打就哭出來，為了轉移他們的注意力，5年前開始募集二手玩具送給診間病童，效果不錯，一群民間善心人士更是一路相挺，協助募捐至今。

高雄長庚川崎症中心24日耶誕節前送暖，麗文文化事業、統一超商高雄11家門市與高市議員邱于軒等人共襄盛舉，今年共募得50箱、上萬個玩具，還有平時需要集點兌換的超商公仔，病童忙著挑選玩具，暫時忘了病痛，醫護人員也推著塞爆玩具的推車巡迴報佳音，兒科病房裡頓時充滿笑聲。

此外，今年首度加入繪畫活動，共發出2000張繪圖底稿，圖案是由他長期照顧的病童、中原大學學生黃瑀璇設計，入選作品將在兒童醫療大樓1樓大廳展出，參賽者著色之外也寫下關懷的字句，同時捐出已經不需要的玩具，祝福病童。

郭和昌指出，川崎症多發生在5歲以下孩童，初期症狀與感冒類似，但可能損害冠狀動脈，造成一生的心臟疾病，日本許多猝死的青少年個案均與川崎症有關，被兒科醫師票選為第一棘手的疾病，發病原因至今不明。

(中時 )