老愛啃指甲、考試流手汗、上學肚子痛、上臺就口吃、分離焦慮、社群憂慮、別人被罵他卻哭、分組就想逃、不斷洗手的強迫行為……

｛｛焦慮，需要被懲罰嗎？｝｝

→焦慮無法完全消失，但學會辨識、彈性思考、適切表達，大人跟孩子都一定能與焦慮和平共處。

◆◆◆

●市面少見，專門解決兒童、青少年焦慮的臨床心理專書。

焦慮是警訊，提醒我們：

孩子內心在受苦，無法解決，需要我們更細膩去觀察、去瞭解、去協助。

孩子不說，不表示沒事。

●焦慮未好好處理，將成為跟著孩子一生的噩夢！

「我警告你，如果你偷書被我抓到，你就完蛋了！」

書店老闆隨口一聲警告，卻在男孩心裡烙印上巨大汙點，引發害怕犯錯的無盡壓力。從此，他寫字一定要用尺才覺得工整，而寫錯字、數字有錯……任何小瑕疪都會立刻喚出創痛，爆發焦慮。

但是無論再痛，他從未對大人說。

那個小男孩，就是王意中心理師。他決定成為兒少心理師，正是因為傷痕累累地走過，更能體會

【精彩書摘】

‧你的孩子是否因為焦慮，無法順利地與你分開？

‧是否遇見陌生人，就躲得遠遠的？

‧是否逃避上學？

‧面對考試、比賽、上臺，是否容易過度焦慮？

‧面對人際關係的互動、分組，是否容易焦慮？

‧孩子是否被診斷為自閉症、亞斯伯格症，終其一生，伴隨焦慮？

‧面對壓力，孩子是否被誘發出強迫症？

‧……

當然，孩子的焦慮不只這些。

焦慮，有時候說來就來，你完全擋不掉，躲不掉。你不知道焦慮什麼時候會再回來。然而可以確定的是，在這一生中，焦慮會以不同的形式、內容，長期存在。

焦慮永遠無法消失，不可能消失，我們也沒有必要讓它消失。

但是，我們可以慢慢地讓焦慮維持在一小部分，並且在日常生活當中，對我們帶來幫助。我們可以讓自己在遇上焦慮全面來襲時，依然有足夠的心力，逐一去面對與因應，而適時地化解當下的焦慮情緒。

同時經過一次、一次再一次的練習，能夠更加熟練地掌握對於自我焦慮的控制、因應、調適，及面對焦慮、加以化解的能力。並且，讓爸爸、媽媽、老師以及孩子，在面對焦慮時，都能夠學習到有效的因應方式，自我覺察焦慮情緒，調整認知與想法，啟動緩和焦慮的行動。

在這本書中，我針對為兒童、青少年做心理諮商與治療的服務過程中，實務上真真切切所遇到孩子們常見的焦慮問題，鉅細靡遺、周延且完整地呈現出兒童、青少年階段（從學齡前、國小、國中至高中），會遭遇到的各種焦慮情境。

在每一個篇章裡，詳細列舉實際的生活案例，每一個案例都很寫實，在閱讀過程中，你將感覺到就像身旁孩子發生的狀況一樣。

閱讀這本書，我相信可以讓大人鬆一口氣，孩子也鬆一口氣，終於找到一種使得彼此都自在、舒緩，與焦慮和平相處的默契。

(本文摘自《覺察孩子的焦慮危機》/寶瓶文化)

【作者簡介】

王意中 臨床心理師

王意中心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客、《Baby Home》駐站專欄作家、《未來Family》數位專欄「過動的美好天地」作家、《國語日報》專欄作家。

於宜蘭成立宜蘭縣第一所經衛生主管機關合法立案之心理治療所，目前演講場次已超過2000場，是許多家長與老師心中極為信賴的心理師。

高雄醫學院行為科學研究所第一屆碩士畢業，曾擔任振興復健醫學中心復健醫學部臨床心理師、中華民國過動兒協會諮商師及國軍八○二總醫院精神科臨床心理師，並曾於實踐大學家庭研究與兒童發展學系、經國管理暨健康學院幼兒保育系擔任兼任講師。

合作經歷，包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣校園系統（輔導諮商及特教服務）、臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心、幸夫愛兒園、中華民國發展遲緩兒童基金會、社團法人台灣赤子心過動症協會、財團法人赤子心教育基金會及伊甸社會福利基金會等，提供心理專業服務。

於網路上，經營「王意中部落格」，分享早期療育及兒童青少年心理衛生等資訊，部落格的參觀人次已突破四百萬！

著有《化解孩子的「對立反抗」》，為博客來親子教養類年度暢銷書。

其他著作包括《選擇性緘默症──不說話的孩子》、《陪伴孩子的情緒行為障礙》、《不讓你孤單──破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》、《戒掉孩子的拖延症》、《資優生教養的頭痛問題》、《你被孩子3C勒索嗎？》、《為什麼孩子要說謊？──心理師親授的210個誠實力指南》、《孩子不專心，媽媽怎麼辦？》、《爸媽忘記教我的事？──愛朋友也愛自己，教孩子受用一生的人際力》、《301個自閉兒教養祕訣》、《301個過動兒教養祕訣》、《不吼不叫，激發孩子內在學習力》、《拆解孩子的青春地雷》、《誰讓孩子變成失控小惡魔？──從情緒管理開始，教出講理好孩子》、《標準答案──臨床心理師的大格局教養》、《孩子不敢說的40個成長困惑》。

【王意中部落格】http://blog.xuite.net/atozwyc/blog

【王意中的301個過動兒教養祕訣網路讀書會】https://www.facebook.com/301ADHD

《覺察孩子的焦慮危機》/寶瓶文化

(中時新聞網)