31日將迎來跨年夜，各地晚會陣容精采，對於冷颼颼的天氣，每場跨年主持人、表演嘉賓各出奇招，就是為了在寒風中呈現最完美的演出。主持「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會的白冰冰30日剛好在北投山上為觀光旅遊拍攝，她坦言冷到極點，「聽說跨年夜晚更冷，我會多帶幾套去換，展現誠意，其中不乏美美的外套與披肩」。

先前另一主持人吳怡霈曾說有白冰冰在，自己可以放心當花瓶，白冰冰也笑回：「我才自認是美美的花瓶，服裝一定展現誠意。」她也提醒吳怡霈注意保暖。吳怡霈當天則會在衣服下貼滿暖暖包抵禦寒風。而主持「2021台中麗寶跨年雙演唱會」的嚴立婷與Apple亦重視抗寒，嚴立婷除靠暖暖包救場，主持前也會靠美食補充電力，「充飽電再上場」；Apple則會穿上發熱衣抗寒，希望呈現最好的主持狀態。

黃子佼（左）與LULU各有禦寒妙招。（吳維書攝）

黃子佼與Lulu黃路梓茵師徒檔則留台北主持跨年，黃子佼透露已準備帶行動式暖爐到後台，並全身貼滿暖暖包，岳母孟媽媽還貼心準備暖呼呼薑茶讓他隨身攜帶，「我已經十幾年沒有穿衛生褲了，明天應該也會穿出門。」Lulu則說：「過去在盛會通常為美穿得較輕薄，但今年實在太冷，只能包好包滿。」她預告今年會以台灣設計師服裝為首選，跟以往有很大不同。而她的新歌〈一號表情〉MV昨首播，是她耗時3個月才完成的錐心情歌，她表示這首歌非常難唱，試唱時唱到整個人癱地上，在錄音室錄3天，錄最後一次時還忍不住偷哭。

而Sandy主持桃園場跨年，同樣備好暖暖包，她出席電器品牌活動，提及上台主持尤其不能穿外套，只能靠暖暖包，「還會帶個保溫杯，真的希望不要感冒，很害怕」。她想起去年為避寒貼滿暖暖包，反而整個人超熱。

胡瓜（中）、浩子（右）努力練舞。（民視提供）

另外主持高雄蓬萊舞台的胡瓜，正好與浩子一起為晚會練舞，阿翔因腎結石缺席，談到如何禦寒，浩子笑說：「瓜哥只怕太熱。」胡瓜則自虧：「你們看過北極熊會冷嗎？沒有這個問題。」他反而比較擔心沒有脂肪的浩翔，當天會不會冷到受不了，他當天還會與Ella陳嘉樺「尬舞」合作〈來個蹦蹦〉，喊話非常期待長達300秒的大港花火。

(中時 )