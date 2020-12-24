富邦金公開收購日盛金案23日遭立委高嘉瑜質疑金管會「護航」，金管會主委黃天牧罕見動怒變身「立院咆哮帝」，連聲怒斥「我不同意護航這個字，請妳收回！」、「我要維護金管會的名譽，我們沒有護航」，金管會24日晚間繼續為捍衛金管會名譽發布七點說明。

金管會說明如下：

一、金管會在2018年11月間發布金控公司及銀行整併誘因政策法規，金控公司或銀行符合資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力，及企業社會責任良好者，得進行非合意併購，以鼓勵金融機構於依照市場機制、遵循法令規定及符合大眾（股東、員工及客戶）利益等原則下，基於發展業務需要進行併購，擴大經營規模。

二、金管會就富邦金控以公開收購方式投資日盛金控案，於富邦金控依規定提出申請文件後，依金融控股公司投資管理辦法相關規定進行審查，在法定審查期限內同意該公司可啟動進行公開收購。倘案關公開收購條件成就（亦即收購超過日盛金控股份50％），富邦金控就後續金融機構之合併案，仍須依公司法、證券交易法、企業併購法、金融機構合併法等規定程序辦理，並依規定向金管會提出申請。

三、申請投資（含公開收購）金控公司或銀行之案件，審查期間受交易架構、申請人身分、申請文件齊備與否等影響。若申請人為境外企業或文件有欠完整者，通常需較多時間審查或補充說明。富邦金控為金管會高度監理之金融機構，其擬採公開收購方式投資日盛金控，相關申請文件已齊備，經金管會依金融控股公司投資管理辦法審查符合公開收購之條件相關規定。

四、有關日盛金控大股東建群有限公司（下稱CTL）有無涉及中資疑義，CTL已於2020年7月依據「股東持股透明行動方案」重新申報實質受益人資訊，仍與CTL 2009年向金管會申請持有日盛金控股份時相同。金管會已要求CTL就實質受益人或最終控制權人等疑義提出說明，目前持續查明相關疑義中。未來如發現有持股申報不實等情事，金管會將依相關規定辦理。

五、本次富邦金控申請公開收購案，金管會係依金融控股公司法相關規定審查富邦金控啟動公開收購之條件，而非審查日盛金控現有股東適格性，故日盛金控大股東CTL有無涉及中資疑義係屬另案，與本件公開收購案並無直接相關。無論公開收購成就與否，金管會均會依職權繼續查明CTL有無涉及中資，如發現有具體違法違規事證，將依相關規定辦理。

六、就本次富邦金控公開收購案，相關市場監視機制已啟動，倘有投資人涉及內線交易，金管會將依相關規定辦理。公開收購能否成就，取決於被收購公司之股東應賣比率，金管會尊重市場機制。本案由日盛金控全體股東自行決定，茲提醒投資人應詳閱公開收購說明書之內容，並充分瞭解相關風險。

七、有關媒體報導艾格蒙聯盟盯上日盛金控一節，經瞭解該聯盟為國際洗錢防制之情資交換平台，並不會對任何個案進行調查，上述報導顯有誤會。

(工商 )