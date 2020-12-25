康和證券以金融科技深化產學交流，參與第二屆「AI金融科技創新創意競賽」的評審工作，與學子們交流如何利用金融科技的優勢創造更便利的生活。最後評選出世新大學創星團隊的Family Bank app、北科大的Be Benefit Owners以及台大交大學生合組團隊，分別獲得創意組、新創組及實作組的冠軍。無畏新冠疫情干擾，康和證券力促金融科技在產學界發光發亮。

第二屆「AI金融科技創新創意競賽」由AI金融科技協會與臺灣大學共同主辦，贊助機構包括中信銀行、新光銀行、元大銀行、康和證券、研勤科技以及普匯金融科技公司，協辦單位包括金管會金融總會、國立臺北大學、國立臺北商業大學、國立臺北科技大學、東吳大學、國立高雄科技大學，並邀約各金融機構數位金融主管、創投業者以及金融科技CEO等各界實務專家，組成專業評審團。

今年「AI金融科技創新創意競賽」共有154組報名，團隊遍及全國逾50所大學院校。決賽團隊共39隊，分為：創意組（15隊）、新創組（15隊）、實作組（9隊）三組，經過評審團一整天緊鑼密鼓嚴格考核，最終選拔出各組優勝。

創意組第一名是世新大學創星團隊的Family Bank app，不需使用多個app即可完成日常生活上所需之金錢開銷與規劃。新創組第一名則由北科大的Be Benefit Owners奪得，透過建置第三方平台串接銀行、產險、寵物照顧商家和飼主端，以寵物生物辨識技術打造寵物專屬的健保卡。

本次競賽新增「實作組」，參賽熱烈近50隊，主辦單位提供百萬筆初步整理後可分析數據資料，由參賽隊伍進行風控模組設計。值得注意的是，今年實作組得獎團隊均為大學院校在校生，顯示金融科技後起之秀實力不容小覷。經過多日實戰交鋒，最後由來自台大、交大學生合組的團隊奪冠。

主辦單位表示，FinTech浪潮席捲全球，AI人工智慧、Blockchain區塊鏈、機器人流程自動化、Open Banking開放銀行等皆對金融產業及各行業產生革命性的衝擊，金融服務變得無所不在。躬逢國際盛事，台灣不應該缺席，已同步規劃得獎隊伍賽後輔導計畫，期許能為台灣培育出AI金融科技獨角獸，邁向世界舞台。

AI金融科技協會指出，為迎頭趕上其他先進國家，金融機構和金融服務的透明化相當重要，希望透過協會平台模式，串連金融機構、各金融科技業者，以及學術單位，在政府的監管輔導之下將協同模式擴及各產業，透過AI金融科技協會平台及緊密網絡，為台灣AI金融科技的未來發展一起讚聲加油。

(工商 )