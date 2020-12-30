「智慧物聯網水盒子」可以測出你家的飲用水乾不乾淨獲金牌獎。（吳敏菁攝）

創意的靈感經常來自於要改善人類生活的品質。建國科技大學師生近日參加「2020第七屆高雄KIDE國際發明暨設計展」，共有12件作品參賽，榮獲6金牌獎、4銀牌獎、2銅牌獎，1特別獎，全壘打的亮眼成績，是學校的榮耀，也是彰化縣之光。

建國科技大學重視師生創新研發，鼓勵創新作品參加國內外創新發明競賽，近日參加「2020第七屆高雄KIDE國際發明暨設計展」，榮獲6金牌獎、4銀牌獎、2銅牌獎，1 特別獎，其中有許多讓人眼睛一亮的創意，如我們在家裡燈炮壞了要換新燈炮時經常會擔心手會被燙到，機械工程系吳秋錦副教授指導學生蘇億照研發之「拆裝燈泡之輔助器」，解決了這項困擾。

在這個人手一機的時代，常有玩手機遊戲或是長時間使用手機發熱重問題，雖然坊間已經有加入風扇強制散熱產品，但都不夠輕便，鄭澤明教授指導學生研發的「免插電之高效能手機散熱模組」輕便又不需額外供電。電子工程系黃勝斌副教授、資訊與網路通訊系洪珨隆教授揩導學生研發的「智慧物聯網水盒子」測出家裡飲用水乾不乾淨。郭鴻耀老師指導學生研發的具刻度式四爪單動夾頭獲得金牌。以上這些創新研發作品都獲得金牌獎。

還有「基於藍芽模組iBeacon信號之大型室內空間失智老人、小孩、寵物找尋策略」在技術上有很大突破榮獲銀牌。簡易桌上型口罩製造機「變速器之創新設計」也獲銀牌。「自動剝蛋機」、「鼠於你」時尚寵物外出包、「智能輔具於長照載具之應用」都獲得銅牌。

值得一提，建國科大師生參加第二屆大技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽，亦榮獲1優選，3佳作。其中資訊與網路通訊系沈慧宇副教授指導電子工程系學生與台中高工師生研發的「智慧安全宅~樂在生活」獲得優選更是難能可貴。

建國科大研究發展處處長許勝源表示，這次共有來自美國等20多個國家超過400件作品參賽，建國遴選12件作品參賽，全部獲獎，其中1件更是獲得最佳發明特別獎，成績亮眼，全校師生受到很大鼓舞。

「智能輔具於長照載具之應用」獲得金牌及一特別獎。（吳敏菁攝）

「鼠於你」時尚寵物外出包，不但外型時尚，也提供給寵物一個友善的空間，獲得銅牌獎。（吳敏菁攝）

「鼠於你」時尚寵物外出包，不但外型時尚，也提供給寵物一個友善的空間，獲得銅牌獎。（吳敏菁攝）

(中時 )