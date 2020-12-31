蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)都已經採用或決定自行研發處理器，而且共同點是可能都要仰賴台積電先進製程來打造，有外媒指出，有鑑於台積電在先進製程各節點的領先優勢，全球科技業將越來越依賴台積電。

報導指出，自研處理器風潮早在智慧型手機業者間發生，華為在被切斷先進製程晶片供應鏈前，其旗下海思半導體設計的麒麟系列處理器就是成功案例，儘管包括三星在內其他家業者並未成功，但蘋果今年搭載在iPhone 12系列上的A14處理器取得很大成功，運算能力頗受歡迎，相對而言電腦就沒那麼成功，蘋果認為是受到採用英特爾(Intel)晶片所致。

英特爾接連被蘋果、微軟分手最主要理由，就是在半導體先進製程發展競賽中輸台積電、三星一大截，而英特爾是結合IC設計和製造的整合型供應商，處理器自然因此受拖累失去競爭力．因此除了製造同業有了更多機會，客戶端也會想利用自身優勢跨足設計、自行發展晶片。

日前蘋果要進軍自動駕駛電動車市場、打造Apple Car傳聞中，所有消息幾乎都把車用晶片代工者指向台積電，也反映台積電在先進製程上優勢。根據拓墣產業研究院預估，由於蘋果A14處理器是委由台積電5奈米製程代工，台積電今年第4季營收可望穩居晶圓代工龍頭，超過第2名三星3倍，市佔率由第3季53.9%提升至55.6%。

三星曾經設定2030年要超越台積電、成為全球晶圓代工龍頭，但除自身也有消費型產品、和許多客戶是競業關係，先進製程必備EUV(極紫外光曝光機)數量遠少於台積電更是硬傷，在先進製程研發和產能追趕路上，預期短期內仍不是台積電對手。

(中時新聞網)