隨著疫情在去年冬季重燃，以及9000億美元規模的經濟刺激法案在年底才過關，美國周三(6日) 公布 2020 年最後1個月的 ADP「小非農」就業報告，私營部門 12 月新增就業人數減少 12 萬人，創去年4月以來首次下滑，加上喬治亞州決選預估由民主黨拿下2席，參議院將由民主黨主導，美股周三開盤小漲後隨即翻黑，科技股則是大跌150點，特斯拉則是繼續強漲3%。

截至台灣時間6日晚間10點35分，道瓊指數下跌48.18點或0.16%、暫報30,343.42點；標普500指數下跌19.29點或0.52%、暫報3,707.57點；那斯達克指數下跌147.53點或1.15%、暫報12,671.43點；費城半導體指數下跌28.57點或1.01%、暫報2,808.60點。

開盤將近15分鐘後，道瓊指數翻紅，上漲106.59點或0.35%、暫報30,498.19點，標普500指數、那斯達克指數跌幅也縮小。

4大科技巨頭股價表現全面重挫，尤其以蘋果跌幅2.94%最深。電動車大廠特斯拉股價依舊強漲，上漲24.89美元或3.39%、暫報760美元。台積電ADR股價上漲1.03美元或0.91%、暫報113.77美元；聯電ADR股價上漲0.085美元或1.03%、暫報8.38美元。

喬治亞州的決選在美國總統川普施壓喬治亞州務卿找出支持他的1萬7千多張選票後引爆話題，民主黨支持度也勝過共和黨現任議員，這也導致市場擔憂，原本民主黨總統當選人拜登可能難以推動的企業稅與美國國會想推動的科技巨頭反壟斷調查可能加速進行，導致以科技股為首的那斯達克指數表現差勁。

(中時新聞網)