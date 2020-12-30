霹靂舞長期為年輕人所愛，2024年巴黎奧運主辦單位決定將霹靂舞納入競賽項目，讓這項街頭炫技的運動得以躍上國際舞台，各國好手無不摩拳擦掌積極備戰。中華開發文教基金會為支持台灣霹靂舞者挺進奧運，特別贊助首屆「霹靂舞國手選拔積分賽」。在COVID-19疫情肆虐下的2020年，體育總會完成全台七場次的激烈對戰，各組前三名獲得中華開發獨家贊助總獎金24萬元。霹靂舞這項運動包含許多高難度動作，像是頭部地板旋轉或大風車，都需要運用全身的肌群，大量的練習更不可少，勝出的關鍵不只要表現高強度的體能動作，還要兼具舞蹈創意與藝術美感，堪稱是街舞中最具挑戰性的舞種。獲女子成人組冠軍的程聿寧表示，霹靂舞需要強大的肌力訓練，否則容易受傷，因此練舞的女生相對少。程聿寧前年就因為摔斷手臂被迫休息一年，今年為了參加國手選拔賽，決定重新展開一趟充滿荊棘的苦旅，練習期間一度遭家人反對而鬧革命，心理和生理上都承受極大壓力。在七場競賽中都沒拿過冠軍的程聿寧說：「每場都是拿第二名，還被朋友笑是老二命。」但最後她仍以最高總積分奪冠，抱走冠軍寶座，繼續朝奧運目標邁進。中華開發文教基金會指出，霹靂舞常被家長誤解是不愛讀書的孩子才會參與的活動，但隨著時代潮流改變，2024年又正式列入奧運比賽項目，霹靂舞將由地下次文化，躍升為體育界最高殿堂。中華開發期盼藉由獎金鼓勵有熱情、堅持夢想的年輕霹靂舞者發掘自身潛能，站上國際舞台，勇敢秀出自己，為國爭光。

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