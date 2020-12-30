新冠肺炎疫情爆發初期，政府推口罩配給政策面臨挑戰，中興大學昨天表示，興大土木系主任楊明德帶領「AIPal」團隊開發出「最佳口罩配置AI模式」成果，彙整多筆政府開放即時資料，開發人工智慧演算法，可預測各領取點的口罩需求，降低近50％的口罩滯留量，獲「AI與健康照護」創意競賽第二名。

新冠肺炎疫情爆發初期，口罩及醫療資源短缺，口罩配給政策要有效地將口罩送至有需求民眾成為一大挑戰。興大表示，根據政府資料開放平台統計，今年2月中至3月底實名制實施49天內，台中市轄內就有27萬4540份滯留市場超過1天以上，未完全發揮口罩功能，中興大學土木系主任楊明德帶領「AIPal」團隊與大葉大學企管系副教授陳怡萍合作，啟動研發。

興大團隊以內政部各月人口資料、中央氣象局每日氣象資料、中央氣象局特約機構即時剩餘數量明細清單、歷時確診病例數為資料庫，再以AI融入空間資訊，研發傳染病大流行的稀缺物資配置模式。

「最佳口罩配置AI模式」研發成果參加財團法人中技社2020「AI與健康照護」創意競賽，近日公布成績，該作品在34隊作品中脫穎而出，獲得第2名及30萬元獎金。

競賽評審團認為，作品在大數據處理分析及機器學習極具技術前瞻性，並跨領域搭配精準行銷專業，可擴大用於提供政府在「有限醫療資源最佳化需求管理及分配」，能使資源達最高效配置。

楊明德表示，目前的口罩地圖只能看各據點的剩餘量，而這套系統則是彙整多筆政府開放即時資料，使用遞歸神經網路的長短期記憶模型，以台中市635家銷售據點資料，建立關鍵物資最佳配置模式，根據過去7天，領取的數量及速度，推估預測明後天的口罩需求，作為口罩配置依據，可降低近50％的口罩滯留量。

楊明德指出，此套系統可套用適用全國的藥局，未來更可應用在關鍵物質的配送，如疫苗等災情發生時極需的關鍵物質。

(中時 )