廣達旗下資料中心與5G ORAN解決方案雲達科技宣佈，自主開發的台灣首座5G SA(獨立組網) 核心網已率先通過工研院5G開放網路驗測平台驗證，成功連接到合作廠商的無線電接入網(RAN)及第三方的5G用戶設備，實現從邊緣到核心、端到端的5G訊號傳輸，雲達科技已做好準備在政策助攻下，實現「5G設備、台灣製造」，迎接下一波兆元商機。

雲達在臉書、Google、微軟Azure資料中心等超大型資料中心用伺服器與解決方案站穩腳步後，便投入5G ORAN設開發，2019年獲得日本新進電信業者樂天採用，為樂天打造虛擬化電信機房、資料中心伺服器後，更積極在台灣、日本推動N79頻段的5G企業專網解決方案，並獲得台南車燈業者、日本農業企業驗證中。

不過，5G企業專網投入者眾，邊緣到核心、不同品牌的用終端設備的互通性，仍必達到一定水準，雲達為了加大打擊面，除了參加台南的5G國家隊垂直場域應用之外，也參與工研院5G開放網路驗測平台驗證。

經濟部工業局與工研院、國際大廠打造5G開放架構實驗平台，邀請業者自組團隊，提出完整的解決方案並完成商用化互通性測試，5G開放架構實驗平台也將透過國際開放網路架構組織(如O-RAN及TIP)合作，為台灣廠商打開海外RRAN電信設備商機，雲達是台灣第一個通過驗證的公司，成功連接到合作廠商的無線電接入網(RAN)及第三方的5G用戶設備。

雲達表示已經超前部署、開發出符合3GPP第15版規範的5G SA核心網，除了5G SA核心網硬體，此方案更配備OAM(操作管理維護)軟體，雲達科技總經理楊麒令表示，業界普遍預期2021年企業專網滲透率會大增，雲達將在企業專網技術、產品及市場持續耕耘，並偕同生態圈合作夥伴，一起為台灣5G專網努力。

(工商 )