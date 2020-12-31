農委會農糧署為讓國人更便利取得安心國產農產品，輔導桃園市農會及禾璞果菜產銷合作社，與知名外送平台foodpanda「熊貓超市」合作供應有機及產銷履歷蔬果，並首創提供免切、零廚餘的小包裝「截切有機蔬菜」，搶攻安全蔬果「宅經濟」商機。

現代生活講求快速便利，懶人商機、宅經濟興起加上疫情影響，讓外送餐飲服務市場日漸擴大。農糧署署長胡忠一表示，隨著國人重視食安及養生觀念興起，民眾採購時更重視食材安全與營養價值，農糧署積極推動農民參與產銷履歷及有機驗證制度，供應安全農產品。

胡忠一指出，產銷履歷作物生產過程需遵循台灣良好農業規範（TGAP）規定，強調產品安全、產銷資訊透明公開且可溯源。有機農產品則不施用化學肥料、農藥及基因改造等禁用物質，均需通過第三方驗證機構嚴格把關才能張貼標章。

近年來各大賣場通路不再只標榜最便宜，轉向消費者保證品質及安全，增加供應標章農產品且業績攀升，讓民眾更多元且便利管道輕鬆買到安心國產食材，建構完善的在地食材供應鏈，帶動農民端願意投入生產。

胡忠一表示，目前全國產銷履歷作物栽種面積達3萬3459公頃，較去年底大幅成長67％。有機農產品栽種面積1萬713公頃，較2018年5月有機專法「有機農業促進法」公告時成長38％，營造產業良善正循環。

foodpanda去年12月成立雲端超市品牌「熊貓超市」，24小時販售生活用品及食品，並在各大都會區布建倉庫，主打平均20分鐘到貨的外送服務。熊貓超市協理郭獻隆指出，生鮮及衛生用品訂單於疫情期間快速月增達400倍。

郭獻隆表示，為照顧消費者健康，熊貓超市嚴選具標章的安心蔬果，並攜手桃園市農會，首創將洗好、切好的小包裝有機蔬菜上架銷售，免挑菜梗、0廚餘，打開水洗即可煮食，提供忙碌上班族或住宿舍的大學生安心、輕鬆又便利的安心蔬果選擇。

農糧署北區分署表示，桃園市農會在農糧署輔導下建置「有機蔬菜流通中心暨截切場」，並通過ISO 22000、HACCP食品安全認證，聯合在地有機農友打造有機產銷供應鏈。禾璞果菜產銷合作社則與各地產銷履歷果農契作，供應國產新鮮、安全的季節性水果。

(時報資訊)