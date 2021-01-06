即將進入年終尾牙及春節，讓各電商旺季延續到農曆過年前，看準全台歲末採買熱潮，網家(8044)旗下PChome 24h購物即日起至1/18於站上開跑「尾牙我作東」檔期活動，3C家電、數位通訊、時尚美妝、生鮮食品等商品最低下殺34折起；創業家(8477)旗下生活市集去年底正式啟動品牌升級計畫，今日攜手20大品牌開設「品牌旗艦館」，期許在新的一年佈局全新品牌策略、鞏固電商市場競爭力，也為即將到來的年貨大檔全力衝刺。

PChome 24h購物指出，今年各大企業尾牙多走向微型化，且改採線上抽獎，實用性高的3C家電、電子票券成為福委採購的高人氣商品，而迎接年終犒賞時節，帶動全站買氣熱絡。

根據東方線上2021生活型態趨勢研討會報告指出，2021年消費者將由泡泡糖經濟式的報復性購物，轉向追求安定生活的務實消費，可望刺激家居類型的商品需求攀升，且讓人安心信賴的知名品牌已成採購首選。PChome 24h購物指出，宅經濟促使消費者在農曆年前，更傾向購買具品牌知名度的家電，作為年終採購商品，統整十大夢幻家電商品中，以「掃除家電、廚房家電」兩大品類為採購趨勢，主因消費者對於居家清潔與衛生安全意識提升，促進更便利、有效率的掃除商品買氣竄起，站上也結合眾多知名品牌，推出豐富特惠品。

此外，宅食經濟為近期最熱門的話題之一，且歲末年終在家聚會派對熱度高，助攻美味料理的廚房家電需求更勝過往，PChome 24h購物選出多樣廚電，加碼祭出超值優惠，要讓消費者年終採購省錢更有感。

生活市集去年底正式啟動品牌升級計畫，自去年第4季首次推出「品牌旗艦館」，已陸續帶動人氣知名品牌、商家流量成長幅度達2.5倍，更挹注多波業績增長。看好品牌力帶來的商機，也為迎接將至的農曆年節大檔，這次攜手20大品牌開設「品牌旗艦館」，由去年底新成立的「品牌客戶部」團隊操刀，期望提高人氣品牌產品佔比，持續提升平台商品力，更期望能與品牌夥伴有深度合作的機會，幫助其集中流量，進而刺激業績增長。

根據生活市集經由千份問卷及4場質化座談會，掌握到「價格」與「安心感」為在電商購物時的兩大決策要素，而消費者對於有口碑、知名且有正向聲量的品牌商品普遍抱持正面評價，也因此，生活市集此次聯手五月花、3M、日本IRIS、LG、妙管家、卜蜂、舒潔、好神拖、富及第、法國特福等20大人氣一線品牌，在農曆新年大檔提供消費者更多選擇。

(時報資訊)