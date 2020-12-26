推廣大使許智傑（右）接受副總統賴清德頒發賀電。（中華足球聯盟提供）

由中華足球聯盟主辦的「2020社區足球節」，號召基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣等全台十個縣市共同參與。副總統賴清德得知這有意義的賽事活動，也發賀電致中華足球聯盟，除了肯定聯盟立意良善、厚植運動扎跟理念及優化社區參與推廣外，也嘉勉推廣大使許智傑積極推廣社區足球不遺餘力。

推廣大使許智傑表示，社區足球深耕目的在「改善足球環境及建立制度」，從社區校園開始扎根，讓小朋友從小開始接觸足球藉由小手拉大手（從家庭到社區的環境）一起參與，打造優質足球場域、引進國際足球教材落實足球指導員在地深耕，社區足球節及永續社區足球發展等，不僅完成了台灣足球社區化發展。也配合中小企業處跨域創新生態體系發展計畫，串連各縣市足球運動人口，建構社區學校足球運動平台、創造台灣運動文化。為台灣足球邁向國際共創新契機。

首屆「2020社區足球節」以社區為核心的足球賽事明日將在彰化縣鹿港足球公益園區進行最後的全國決賽賽程，屆時將有U6、U8、U10、U12、U15、U18、公開組、U60長青組8個組別產生冠軍，現場賽事不但張力十足，場外也結合運動文創市集，如春聯撰寫、茶藝教學、在地特色美食等。由中華民國購物中心協會與MOLTEN佐儀公司合作串起運動與產業的結合，使得賽事與在地創生更加緊密，活動品質將更為多元精緻化。

(中時 )