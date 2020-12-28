台南市政府工務局28日舉辦曾文溪排水第10號橋動土儀式，期盼改善安南區水患問題。（李宜杰攝）

工務局長蘇金安說，完工後通水面積可增加7倍，預計2022年汛期前竣工。（李宜杰攝）

每逢豪雨颱風來襲，台南市安南區安中路一帶就會淹水成災，被居民戲稱是「安中河」，甚至連蔡英文總統都多次點名，亟須改善安南區排水。為解決曾文溪排水第十號橋通洪斷面不足，南市府工務局向爭取中央補助經費1億1380萬元改建橋梁，橋梁加高、加長、加寬，並於28日動土開工。工務局長蘇金安說，完工後通水面積可增加7倍，預計2022年汛期前告竣，成為安南區防汛改善的最後一片拼圖。

工務局表示，多年來，曾文溪排水系統每逢豪大雨，易因排水不及致淹水災情，居民苦不堪言；但近年來，中央單位積極辦理曾文溪排水整治工程，市府亦配合辦理沿線橋梁改建工程。工務局表示，曾文溪排水第十號橋改建工程投入總經費約1.82億元，其中包含工程費1.42億元及用地費4000萬元，水利署核定補助經費9520萬元，及委託代辦堤防、防汛道路1860萬元，工程內容除橋梁主體改建外，也包含橋梁引道及四邊防汛道路銜接。

蘇金安指出，曾文溪排水第十號橋現況為橋長約40公尺的雙孔箱涵橋，改建後則為橋長58.4公尺之兩跨I型鋼梁橋，且梁底高程也將配合提升，符合「台南地區曾文溪排水治理計畫」之要求。蘇金安說，橋梁改善完成後，將可提升曾文溪排水防洪能力，再配合排水整治改善，預期將可解決安南區十二佃等地區的淹水問題。

(中時 )