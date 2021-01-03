桃園市大溪老街為千歲團愛去景點，後疫情時代國旅爆發後，旅行社出團數漸漸增多，但位於大慶洞口行人徒步區的透明景觀電梯，卻被地方業者爆出時常維修，讓不少年長旅客怨聲載道。市府風景管理處長廖育儀解釋，由於疫情期間零件難叫，維修期相對拉長許多，預計12號能暫時恢復運轉，維持友善旅遊品質。

「怎麼三天兩頭就壞一次？」時常帶長輩團觀光的旅行社業者指出，大溪老街自從施作景觀點電梯後，為地方加分許多，但近期一周3次帶團至老街出遊時，就有2次遇到電梯維修，為了不再繞道增加步行時間，只好帶著高齡遊客爬上最近的陡梯，果不其然聽到不少抱怨，感嘆膝蓋真的不堪負荷。

大溪老街廖姓業者表示，不少旅行社會將遊覽車停在月眉、栗子園停車場，接著前往大慶洞口行人徒步區，再搭乘景觀電梯上老街，如此一來就能沿著河堤遠眺大溪橋壯麗美景，但電梯維修後，就只能往石板古道或月眉地下通道直通老街，失去體驗大漢溪風景和河谷風貌的機會。

廖育儀解釋，由於景觀電梯使用頻率高，設置6年下來，內部鋼索現有多處磨損，市府為避免電梯故障產生危險，已於近日封閉相關設施，並在月眉、橋頭停車場張貼告示，也於風管處官網上告知；但受疫情影響，零件進口仍需時間，預計12號會先將變壓器修好，暫時恢復運轉，照顧旅客需求。

(中時 )