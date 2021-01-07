民進黨政府堅持推動2025非核家園，為此無視破壞環境疑慮大力發展其他發電方式，在桃園大潭電廠蓋天然氣第三接收站，破壞當地有七千年歷史的藻礁和一級保育類多杯孔珊瑚；基隆外木山協和火力電廠也要在當地填海造陸蓋第四天然氣接收站，侵害當地保育類綠蠵龜棲地。為此時代力量黨主席陳椒華宣布，時代力量已決議，全力支持民團提出的珍愛藻礁公投。

為了守護大潭藻礁，珍愛藻礁聯盟發起公投聯署，希望能在二月二十八日前收集到35萬份聯署書，使公投順利成案。

陳椒華今天出席桃園與基隆諸多地方環團聯合舉行的記者會時宣布，時代力量已通過決議，成為全台第一個全力支持響應保護藻礁公投聯署的政黨。她指出台灣改善碳排放的表現國際倒數，政府也沒看到台灣高耗能產業的問題，未來十年台灣需要加緊減碳，但如今民進黨政府的態度卻打算把問題留給下一任總統解決，其實只要做好減碳並有效節電，能源夠用，就不一定要在桃園觀塘設天然氣三接，也不一定要在基隆填海造陸蓋天然氣接收站。

時代力量基隆市議員陳薇仲也強調，協和電廠填海造陸蓋天然氣接收站，最快要到2032年才能完成工程，但行政院長蘇貞昌已宣示啟動於2050年達成淨零碳排(碳排放量相等於碳回收量)的評估，所以當地的天然氣設施可能只能用十八年，為什麼要為暫時性的使用永久破壞生態？放任天然氣附屬設施對生態破壞，凸顯執政黨強調的海洋國家只是口號，真正的能源轉型是應該回歸能源永續。

無黨籍基隆市議員王醒之也強調，能源轉型也需要兼顧正義，不論是桃園觀塘三接乃至協和四接都以能源轉型之名，行不義之實。

基隆出身的民眾黨立委邱臣遠也提醒執政黨不要讓暫時性的能源供給，造成海洋環境的永續破壞，因此呼籲協和電廠應立刻停止零替代方案的填海造陸，並強調能源轉型需要不斷與社會溝通，且尊重大自然生態保育和人民意志。

環境法律人協會理事長張譽尹也建議，政府選址之前就應該持續與地方溝通，再開始規劃，即使決策後也不應放棄遷址的可能性，不只能源要轉型，開發國土的方式也應該轉型。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅更提醒，天然氣發電會排放溫室氣體，而2050年溫室氣體減半是《溫室氣體減量及管理法》第四條的法定目標，所以2025年天然氣發電達到高峰之後也應該持續下降，因此觀塘三接與協和四接的必要性也令人存疑，然而如今執政黨的能源轉型政策只談2025年，卻忽略之後的規劃。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也呼籲政府在推動能源轉型時遵守正義，標榜綠色執政、要向瑞士看齊的本土政黨更應有反省之心。

(中時 )