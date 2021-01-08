港警近期大搜捕香港民主派人士，引發關注，銅鑼灣書店創辦人林榮基今表示，這件事情所造成的後果，就是往後香港人不論任何投票，如果投反對票或不支持中共當局支持的政黨，就會被以顛覆政權為由搜捕，建議港人應該思考離開香港。時代力量立法院黨團也呼籲，因應香港局勢險峻，立法院臨時會應速審港澳條例18條修法，強化對香港的救援機制。

面對香港局勢日漸嚴峻，時代力量黨團總召邱顯智、副總召陳椒華今與在台港人林榮基舉行「臨時會速審港澳條例，強化對港救援機制」記者會，嚴肅地向朝野各黨團呼籲，應儘速建立我國對香港的救援機制，於此次臨時會審查修正香港澳門關係條例第18條等援港條文，以具體明確的行動來撐香港。

邱顯智指出，香港自從通過國安法後，局勢越來越嚴峻，近日更進行所謂的「香港大抓捕」，目的是將香港孤立於外界，時力黨團嚴厲譴責中共的暴行，要求立刻釋放被逮捕的香港民主派人士。同時，台灣與香港的關係是唇亡齒寒，撐香港也是在撐住臺灣，呼籲政府要強化撐住香港的力道，建立明確的援港機制。

陳椒華說，時力黨團在去年4月已經提出完整的修正草案，但內政委員會遲遲沒有排審，令人遺憾，時力將會提出臨時會召開內政委員會訴求，盡速排審港澳條例第18條等相關法案，強化對港救援機制。

對於香港局勢變化，林榮基感嘆，香港受北京打壓以來，過往荒謬的罪名現在更加荒謬，過去合法的行為現在變成違法，民主派人士被大搜捕產生的後果，未來香港人投票時只要投反對票，就會變成違反國安法，呼籲香港人可以思考離開香港，也盼台灣政府可以通過援港的條例，用行動聲援香港。

港府大動作搜捕多達53名參加去年初選的民主派人士，雖然都已經獲准保釋，銅鑼灣書店創辦人林榮基（左起）、時代力量立院黨團總召邱顯智、黨主席陳椒華8日召開記者會表示，香港情勢日益嚴峻，台灣建立完備救援機制，迫在眉睫，立法院臨時會將屆，籲速審《港澳條例》，此外，林榮基也表示，未來港人只有一種投票權，得投給支持共產黨政權的政黨，否則就是違反《港區國安法》。（張鎧乙攝）

(中時 )