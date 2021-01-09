前新北市長朱立倫上午參加反萊豬公投連署活動。（王揚傑攝）

開放萊豬進口生效後，國民黨力拼「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投在今年8月28日投票，設下50天內衝破50萬份連署書目標，今起在全國各地159個議員選區的市場或人潮聚集地點擺攤宣傳連署，不少民眾不畏低溫到場響應，截至下午5點止，「公投綁大選」案獲2萬5989份連署書、「反萊豬」案有2萬6048份連署書。

為儘速衝破「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投各50萬份連署書，國民黨今明兩天在全國159個議員選區設攤同步連署，共計168個連署點，黨主席江啟臣、前總統馬英九、藍委呂玉玲、桃園市議長邱奕勝，前進桃園宣傳，江啟臣明天將和台中市長盧秀燕在新建國市場同台推廣連署。

國民黨前主席朱立倫上午和黨祕書長李乾龍、黨副祕書長柯志恩到新北板橋慈惠宮宣傳公投連署，藍營此次分進合擊，力拼50天蒐集到50萬份連署書，以利在今年8月28日公投投票「沒收萊豬」。

此外，國民黨革實院長羅智強自昨起展「縱橫台北，公投連署」行動，分三天走完人潮聚集的藍線、綠線與紅線，下周二展開第二階段拚連署行動，當天上午將和江啟臣騎鐵馬到總統府，隨後羅再一路騎到屏東，在搭乘大眾運輸工具到東部，預計1月31回到台北。

羅智強說，目前由各地地方黨部、民代安排相關連署活動，藍委陳以信說將邀請台南鄉親參與；由於高雄市長陳其邁過去曾大力反對萊豬進口，還揚言萊豬進口的話總統要下台，他騎到高雄時，將親自送連署書給陳其邁，提醒陳不要忘了過去的承諾。

(中時 )