今年因新冠肺炎疫情來襲，而被美國時代雜誌喻為「史上最糟糕的一年」，不少人因此失業，生計受阻。但北市職能發展學院不畏疫情，積極開班，「反其道而行」，今年辦理的職能培育及進修課程總計逾200班，培訓人數達5000人，還榮獲「2020國家人才發展獎機關(構)團體獎」。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎失業或待業的朋友，參與職能發展學院開設的課程，再創事業第二春！ 北市職能發展學院表示，透過建立多元且適性的職能發展訓練模式，推動從訓、證、到職涯發展的全面性服務，學院期待能培育更多職能的斜槓人才，以應社會所需。 「我們的市場功能就是栽培學員的『價值創造』！」北市職能發展學院強調，學院在2020年有豐碩的成果，在技能競賽方面，不論是北區分賽、全國賽、國手選拔賽；或在汽車板金、汽車技術、麵包製作、以及平面設計技術等職類，皆有亮眼之表現，其中「汽車板金」更贏得國手資格，將代表臺灣參加2022年於上海舉辦的國際技能競賽！ 北市職能發展學院提及，訓後也會進行就業輔導、媒合廠商，還有結訓的學員自行創業，其中就有中年女性學員，學習冷凍空調技術後，開設冷氣工程行，與家人一同圓夢；有照顧服務員班的學員結訓後，創立居家長照機構，拉拔後輩共同投入長照產業；也有學員學習創意電商社群行銷班後，於網路上創業當個小老闆；更有堅持傳統手藝的中式餐點班結訓學員，開店經營手作老麵饅頭專賣。 陳信瑜表示，職能發展學院持續與產官學合作，協助學員進入職場實習、習得職場所需技能、培養業界所需之人力，在訓後，企業也適時提供職缺機會，形成正向循環，因此還在為失業或待業而苦惱的朋友，歡迎參加職能發展學院的職業訓練，拉自己一把。

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