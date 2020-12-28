衛福部長陳時中28日說明，因應英國新冠肺炎疫情嚴峻，我國自12月23日零時起，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行檢疫。

指揮中心表示，自12月23日起，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者共27人，皆入住集中檢疫所；目前有1人陽性（案790），住院隔離治療中，餘26人皆為陰性。另27日自英國返臺班機共127人（含機組員13人），其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心再次提醒，國際疫情嚴峻，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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