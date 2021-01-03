港媒甚至以「抗疫無能，留港等死」為題，痛批港府防疫工作失當。（圖／東網）

香港1個月內有41名新冠肺炎病例死亡，加上英國變種病毒已傳入香港，令香港市民人心惶惶。雖然大陸要求必須持有核酸檢測陰性證明，且入境檢疫期更延長至3周，但每天仍有數千名香港市民陸續經由深圳北上躲避疫情。港媒甚至以「抗疫無能，留港等死」為題，痛批港府防疫工作失當。

據《東網》報導，大陸不斷收緊入境檢疫要求，包括將檢疫期由原本14天延長至21天，但過去數日仍有近1萬名港人經深圳灣北上回鄉避疫，比之前一星期多約18%。

香港疫情嚴重再加變種病毒，每日有數千民眾逃港北上避疫。圖為排隊等候通關進入深圳的香港民眾。（圖／東網）

報導說，目前旅客入境深圳，需提供24小時內發出的新冠病毒檢測無染疫證明書，並由深圳當局將入境人士送往檢疫酒店接受隔離。深圳當局於上月29日宣布，由本月5日起要求所有入境深圳人士，除必須提供無染疫證明書外，另需提供已預約檢疫酒店證明方可獲准入境。

深圳當局亦於上月30日宣布，將對入境人士實施「14+7」的健康管理措施，即入境人士於檢疫酒店完成14天隔離後，再接受多7天社區管理。新增7天檢疫期雖可獲准進入社區，但不能參加群聚活動，並在期滿當日再做1次新冠病毒檢測。

根據香港入境處數字顯示，上月29日相關措施公布後，入境深圳的人數便逐日增加，總結新措施公布的4日內，共有10227人經深圳灣口岸離境，當中香港居民佔9,345人，內地居民佔869人，其他旅客則佔13人。較前一周同期相比增幅18.47%，「逃港」人數相當誇張。

(中時新聞網)