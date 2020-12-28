高雄市方舟就業服務協會在中央公園捷運站成立庇護商店，無奈近日因疫情關係，部分訂單被取消。（柯宗緯攝）

高雄中北扶輪社等團體捐助50萬元，協助高雄市方舟就業服務協會庇護商店進行技能訓練。（柯宗緯攝）

高雄中北扶輪社等團體捐助50萬元，協助高雄市方舟就業服務協會庇護商店進行技能訓練。（柯宗緯攝）

國內本土疫情又爆發，庇護團體生計受影響。高市方舟就業服務協會在高捷中央公園成立庇護商店「索雷米亞」，賣手搖飲、麵包，但近日活動取消，訂單也陸續被取消。高雄中北扶輪社等7個社友28日捐助50萬元力挺，期待協助設備升級、就業培力。

方舟就業服務協會理事長王姿琦指出，「索雷米亞」10月起試營運，目前有5名身心障礙者就業，主要賣手搖飲、西點心，但因疫情不明朗，導致營業額一直拉不起來，這幾天疫情新聞日益報導，導致許多訂單被取消，無疑讓庇護商店經營更是雪上加霜。

中北扶輪社社長李俊宜獲悉後，擔心庇護工場身心障礙者生計受影響，主動號召共7個社的社友們募捐50萬元，為庇護工場在寒冬送上溫暖，支持身心障礙朋友能有穩定工作機會。

22歲智能障礙的小翎，本來是參加清潔職訓班，後來發現對於調飲與烘焙工作更有興趣，來到這處庇護商店1個多月，身高僅140幾公分、40公斤的她是罕見疾病狄蘭氏症候群患者，不受限於身障，努力學習調飲、烘焙技能，也可以憑藉自身勞力賺取生活費。

王姿琦表示，方舟規畫成立庇護就業職場已5年，今年在愛心企業支持下，有調飲技能與烘焙技術等專業教學，使方舟能夠專心將身心障礙者人際互動能力、工作技術能力、工作態度都有計畫性提升。

(中時 )