光洋科現增價訂為36元 21:022020/12/28 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光洋科(1785)28日召開董事會，經董事會決議將現金增資價格訂在36元，約當是28日收盤價44.5元的八成。光洋科指出，增資取得資金將用以充實營運資金。 光洋科擬辦現增，此次現增預訂發行股數為9,350萬股，以現金增資價36元計，預計募集資金為33.66億元，另現金增資認股基準日為110年1月11日，最後過戶日為110年1月6日，停止過戶期間為110年1月7日至110年1月11日。 華為遭美封殺 易利信第三季5G設備市占率大幅上升 買大金大優惠 月底到期 (工商 ) #光洋科 #現金增資 #現增價 #訂為 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大魯閣拚明年拓店 有望帶動業績至少增二成 18:402020/12/28 財經 超羨慕 長榮海年終上看10個月 04:102020/12/28 財經焦點 《半導體》十銓：2021年記憶體市場正向 Q1 DRAM價止跌 15:402020/12/28 財經 《傳產》李同榮：2021房市先蹲後跳 價格溫和上揚 10:332020/12/28 財經 苗栗9社區獲選績優公寓大廈 凝聚向心力提升房產價值 18:172020/12/28 寶島 1分鐘讀財經》台股封關日拚6均線齊收紅 建議抱股過年 08:092020/12/28 財經 旭品通過逾20億處份東莞廠土地 獲利超過2個股本 16:492020/12/28 財經 《熱門族群》貨櫃三雄漲停 航運攻頂一波波 11:072020/12/28 財經 陸11月工業利潤 連七增 04:102020/12/28 全球財經 搶嗑400億火鍋商機 王品「聚 北海道鍋物」轉型升級拚展店 13:592020/12/28 生活 聯發科併購再出手 拿下九暘 04:102020/12/28 財經要聞 財經熱門新聞 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 買特斯拉股票恐不妙？ 美大咖警告：不如直接去這裡 - 要聞 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 美媒掛保證！ 今年必買3大科技股 台灣1王牌也上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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