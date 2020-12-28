光洋科(1785)28日召開董事會，經董事會決議將現金增資價格訂在36元，約當是28日收盤價44.5元的八成。光洋科指出，增資取得資金將用以充實營運資金。

光洋科擬辦現增，此次現增預訂發行股數為9,350萬股，以現金增資價36元計，預計募集資金為33.66億元，另現金增資認股基準日為110年1月11日，最後過戶日為110年1月6日，停止過戶期間為110年1月7日至110年1月11日。

(工商 )