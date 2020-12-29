群益金融集團28日舉辦「2021年投資展望說明會」，展望全球總經概況，認為除了聚焦新冠肺炎與疫苗後續發展、全球經濟重返正軌步伐、各國央行貨幣政策與財政支援等3大議題外，亦須觀察3件重大事項後續發展。

群益表示，新冠肺炎疫情年初延燒全球，各種為防治疫情的封鎖措施相應而出，嚴重拖累經濟表現。所幸年底疫苗研發紛傳捷報，臨床實驗有效率超過9成，並陸續取得英美主要國緊急授權並開始施打，預期未來疫情可望逐漸受控。

資金方面，為協助經濟復甦，群益預期主要國家央行仍將維持較寬鬆貨幣政策，美國聯準會已降息至歷史低點0％，仍每月挹注短期融通資金、持續購買企業債。歐洲央行維持負利率與持續展開量化寬鬆（QE），多數新興市場國家預期仍將繼續降息來提振經濟。

群益認為，上述措施均將有利於全球經濟與金融市場表現，加上低基期效應，預期明年全球經濟將否極泰來。國際貨幣基金組織（IMF）預估明年全球經濟成長率將成長達5.2％，較今年衰退4.4％強彈。

整體而言，群益認為明年全球總經焦點除了疫情及疫苗後續發展、全球經濟重返正軌步伐、各國央行貨幣政策與財政支援等外，尚需觀察3項重大事項。首先，拜登將入主美國白宮、參眾兩院由兩黨分治，留意能源、金融、大型醫藥、基礎建設等相關政策後續變動。

其次，國際奧委會與日本政府皆展現明年舉辦奧運的決心，日本政府目前正研擬採取寬鬆入境政策，奧運相關個股可望受惠。最後，中國大陸10月在北京召開五中全會，提出「十四五（2021-2025）規畫」制訂的方向和2035年遠景目標的建議。

群益認為，中國大陸十四五規畫預計將在明年3月兩會審議通過，將圍繞發展自主科技的「新基建」與透過改革開放釋放內需潛能、吸引外商投資的「雙循環」2大主軸，定調未來5年中國大陸經濟發展大方向。

(時報資訊)