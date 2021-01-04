佳冬農會品牌蓮霧「透紅佳人」在全球疫情延燒之際，以精緻路線穩定外銷市場，新的一年又接下香港大單。（謝佳潾攝）

佳冬農會品牌蓮霧「透紅佳人」在全球疫情延燒之際，以精緻路線穩定外銷市場，新的一年又接下香港大單，至5月底外銷量至少4600公斤，但加拿大市場因運費、航班等問題暫時停銷，屏東縣長潘孟安、立委周春米允諾協助爭取補助。

佳冬農會總幹事林淑玲指出，「透紅佳人」從2018年開始走空運外銷，以香港、加拿大為主，而去年因疫情影響運費、航班，加拿大市場整個斷掉，幸香港影響小且商品接受度高，外銷加拿大的貨幾乎都移轉至香港，因此外銷市場算是穩定。

佳冬農會品牌蓮霧「透紅佳人」在全球疫情延燒之際，以精緻路線穩定外銷市場，新的一年又接下香港大單。（謝佳潾攝）

「又接單囉！」林淑玲說，香港市場真的對佳冬蓮霧很厚愛，新的一年才剛開始就接到大單，目前有配合2位貿易商，未來可能增至3位，而現階段因蓮霧量還不多，所以1貿易商每周出貨1次200公斤，待量產後，可望每周出貨400公斤，保守估計至5月底至少出貨4600公斤。

但她也坦言，若加拿大市場能「失而復得」，對果農的幫助會更大，畢竟是多一通路，不過運費、班機就是一大瓶頸，盼政府能協助解決。對此，貿易商也深有同感，張姓業者說，往年飛加拿大的運費1公斤130元，而今要5、600元，且班機每天僅1班又是各產業要搶，實在太難。

潘孟安說，去年由屏東產地外銷的果品達3萬6000多公噸，為維持外銷熱度並解決空運困境，已請周春米立委協助爭取補助款。而周春米也允諾，即使疫情嚴峻，也要把屏東的農產品送到世界各地。

(中時 )