一項民間調研數據顯示澳洲製造業以強勁的擴張為動盪的2020年畫下句點，製造業指數保持在近3年高點，而產業就業增長力道亦創下逾兩年新高。

數據顯示，去年底澳洲製造業持續以逾3年來數一數二的速度展開復甦，製造業生產、訂單與就業均加速成長。不過，供應鏈延遲的情況與運送問題持續影響投入產品的採購與出口銷售，使許多公司的成長受限。

財經數據服務公司IHS Markit周一公布，澳洲12月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後為55.7，較11月創下的35個月新高（55.8）略為下滑，主要受到供應鏈延遲的影響，使企業採購足量投入產品的能力受到打擊。

分項數據顯示，澳洲12月製造業產出增長升至兩年來的次高水準，僅略低於7月創下的近期峰值，並為連續第6個月維持復甦。

製造業產出的強勁成長，主要受惠於訂單加速增長，這也反映出需求持續升溫，澳洲經濟正進一步展現擺脫新冠肺炎疫情衝擊的跡象。其製造業12月新訂單分項指數創下2018年11月來新高。

(時報資訊)