中租控股旗下合迪公司於12月29日完成3年期新台幣60億元聯合授信案募集。由中租控股兼合迪公司董事長陳鳳龍與土地銀行董事長黃伯川代表銀行團簽約。陳鳳龍指出，該資金將用於償還金融機構借款，支應營建、運輸產業財務融資服務所需。

本聯貸案資金募集3年期總金額新臺幣60億元聯貸案，由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由華南銀行、合作金庫、臺灣企銀、上海銀行、永豐銀行、兆豐銀行、彰化銀行、新光銀行、農業金庫共同參與，各參貸行對於合迪公司長期務實經營均予認同與肯定。

2020年，中租控股不畏疫情，營運動能持穩成長，累計前11月合併營收540億元，累計前11月合併稅後純益為新台幣154億元，累計每股稅後純益(EPS)為新台幣11.13元，相當於每月EPS達1元，分主要營運地區別來看，台灣地區累計獲利成長20％，中國大陸及東協地區，累計獲利較去年同期成長11％，全數續創同期新高。

旗下合迪創立至今已超過30年，主要經營吊車、營建機具、重車、遊覽車、小客車、小貨車等數項機具設備之分期付款買賣與租賃業務，及以營建砂石及鋼筋金屬等各類大宗建材、押標金、企業周轉金之分期融資業務，為營建、運輸產業的財務融資服務專家。

近年來開發代開立進口信用狀、國內應收帳款受讓管理、原物料分期付款買賣與租賃等新業務，提供營建與運輸業者更迅捷、符合其需求的多元服務，並持續進行簡化作業流程、加強人員訓練等提升團隊服務效率之改造工程。

2019年推出的「卡車幫」平台，針對卡車司機提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為一生態系的概念，不斷開發對客戶最有價值的新業務，使合迪成為客戶讚譽的金融夥伴。

(中時 )