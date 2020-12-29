因應新冠肺炎對個人經濟、收入造成影響，金管會自今年2月開始，陸續函請各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳或展延3至6個月等措施，考量受理展延期限將於今年12月底將至，但疫情對部分民眾的˙債務償還能力仍有影響，故金管會再協調各銀行，得延長信用卡及其他個人貸款的債務協處機制，受理期間延至明年6月底止。

金管會官員表示，12月16日邀集銀行公會及相關銀行進行討論，達成結論包括，受疫情影響還款困難的民眾，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等都適用； 協處機制期間是受理申請由今年12月底止延長至明年6月底止，民眾如受疫情影響還款有困難者，可於受理期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月。

根據金管會統計，個人貸款如房貸、車貸、消費性貸款，目前申請案件達6萬1404戶，貸款總金額多達2547億元，信用卡申請緩繳件數達3萬9686件。

以信用卡帳款為例，應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；其他個人貸款部份，本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。官員強調，展延期間對個人信用紀錄，將不受影響。

金管會表示，民眾如確實受疫情影響且還款有困難者，可在受理期限明年6月底前向往來銀行提出申請，若民眾已經申請過展延，如仍持續受疫情影響，亦可在上述期限內再向銀行提出申請。

(中時 )