2020年以來受全球疫情影響，民眾為避免群聚、減少出入公共場所，外送服務成為最便捷的選擇，外送商機因此大幅成長，台新銀行觀察外送產業崛起，領先針對外送平台的外送員推出「免等貸」專案，讓外送員能以外送接單證明或薪資紀錄，取代傳統財力證明來申請信貸，做為外送員緩解資金周轉等最新管道。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，過去銀行授信主要以民眾的職業、財力證明、聯徵紀錄等資訊來評估是否核貸，讓許多有收入且真正面臨資金周轉困難的民眾，不容易通過授信審核或因評分不足而遭銀行婉拒。該行看到民眾的需求痛點，特別針對外送員設計信貸商品「免等貸」，將外送接單和薪資數據帶入信用評分模型進行審核，經核貸通過後民眾最快30分鐘即時取得撥款，快速又便捷，滿足外送員的資金需求，同時達到擴大服務的客戶群。

魏行政指出，「免等貸」主要針對有資金需求，並已從事外送工作6個月以上的外送員，可利用方便快速填補短期資金缺口，期望能夠幫助更多外送員減輕生活負擔壓力。

(工商 )