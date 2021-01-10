美國總統川普臨去秋波送大禮，國務卿蓬佩奧9日宣布美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制。總統府發言人張惇涵表示，這項聲明充分反應台美堅實的夥伴關係，政府一貫立場是踏實穩健地推動整體國際關係發展，未來將在既有基礎上，持續深化台美合作夥伴關係。

繼美國駐聯合國大使克拉芙特將訪台後，蓬佩奧再拋震撼彈指出，為安撫北京，國務院幾十年來單方面限制美國官員與台灣窗口的往來，這些內規從此取消，行政機關也應了解這些過往所有限制美台關係的準則即起失效。「美台關係沒有必要、也不應受到官僚機構自我限制的束縛」。

張惇涵表示，這項聲明充分反應台美堅實的夥伴關係，我們除感謝美國國務院的這項決定外，也感謝長期支持台灣的各界美國友人，讓台美之間能夠順利推展政治、經濟、安全等各領域的合作，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好。

他強調，我國政府對外政策的一貫立場，是踏實穩健地推動整體國際關係發展，並以謹慎負責的態度維持對外關係的平衡，而這是過去幾年台美互信與雙邊關係提升的重要因素。未來我們也會以相同態度，在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作夥伴關係。

(中時 )