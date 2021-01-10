美國國務卿蓬佩奧宣布，取消美對台關係中，美方所有的交流限制。對此，總統府發言人張惇涵表示，這項聲明充分反應台美堅實的夥伴關係，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好。

對於龐培歐宣布解除台美交往限制聲明相關議題，張惇涵今（10日）表示，這項聲明充分反應台美堅實的夥伴關係，除感謝美國國務院的這項決定外，也感謝長期支持台灣的各界美國友人，讓台美之間能夠順利推展政治、經濟、安全等各領域的合作，讓台美關係不斷推展至目前的緊密友好。

張惇涵強調，政府對外政策的一貫立場，是踏實穩健地推動整體國際關係發展，並以謹慎負責的態度維持對外關係的平衡，而這是過去幾年台美互信與雙邊關係提升的重要因素，未來也會以相同態度，在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作夥伴關係。

美國總統川普20日就將卸任，但臨去秋波送大禮，蓬佩奧再拋震撼彈指出，國務院幾十年來單方面限制美國官員與台灣窗口的往來，這些內規從此取消，所有外交事務手冊中，除了美國在台協會（AIT）外，其他機構與台灣行政部門往來的部分應該視同無效。根據《台灣關係法》，美國行政部門與台灣的關係應交由美國在台協會全權處理。

(中時新聞網)