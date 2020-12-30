證交所正式公告「110年度（第八屆）公司治理評鑑指標」，共計四大構面79項指標，適用期間為明（110）年1月1日至12月31日，並預計於後（111）年4月底前，公布110年度評鑑結果。

證交所指出，第八屆評鑑修正是參考國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，並彙整各界反饋意見，總計刪除3項指標、修正9項指標，並調整7項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。

證交所進一步說明，為加速我國資本市場雙語化並提升國際競爭力，公司治理評鑑與英文資訊提供相關的指標計有7項，且多項以給分差異化的方式，提升鼓勵效果與鑑別度，如此次修訂即將「於中文版期中財務報告申報期限後2個月內，以英文揭露期中財務報告」調整為加重給分，及公司於股東常會開會16日前，提供英文版年報，或英文年度財報，皆列為分級給分之進階加分條件。

另外，為發展永續金融，鼓勵企業將資金投入環境、社會以及公司治理（ESG）等層面，並配合主管機關推動公司治理3.0-永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖（2021-2023），額外加分題，加分範圍包含發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫，並具實質改善環境或社會效益之永續發展金融商品等。

證交所提醒，為持續深化我國公司治理，提升企業永續發展，金管會已於日前公告「公司治理3.0-永續發展藍圖」，其中，多項措施皆以列入公司治理評鑑指標鼓勵公司採行，上市公司可參考實施時程預作規劃及準備。

證交所強調，公司治理評鑑推動目的，是希望透過指標內涵逐步引導公司採用最佳實務，並透過對全體上市上櫃公司評比之良性競爭機制，提昇我國整體公司治理水平，以增進國際資本市場形象與競爭力。目前109年度（第七屆）之公司治理評鑑作業正積極進行中，預計於110年4月底前公布評鑑結果。

(工商 )